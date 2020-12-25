Президент Туркмении предложил лечиться от коронавируса корнем солодки

https://static.news.ru/photo/0a3084ba-46df-11eb-a9a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Hütter/imageBROKER.com/Global Look Press

Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил необычное средство для лечения коронавирусной инфекции — корень солодки. Об этом сообщает Туркменское телевидение.

Политик уделил большое внимание свойствам этого растения, которое в большом количестве растёт на территории Туркменистана. Бердымухамедов рассказал о важности использования корня солодки во время заседания правительства по видеосвязи.

В первом томе «Лекарственные растения Туркменистана» я описал свойства корня солодки, его биологические особенности и химический состав. Учёные отмечают, что активное вещество — глицирризиновая кислота, входящая в состав солодки, противодействует распространению пандемии коронавируса нового типа, с которой борется весь мир, — заявил Бердымухамедов.

Глава государства подчеркнул, что даже небольшое количество солодки уничтожает коронавирусную инфекцию. Это растение можно использовать для борьбы с простудой, бронхиальной астмой и аллергией.

Бердымухамедов считает, что корень солодки может стать средством, которое учёные всего мира использовали бы против коронавируса наряду с другими препаратами. Он подчеркнул, что иностранные специалисты могут заняться совместной работой с туркменскими коллегами, поскольку в стране накоплен большой опыт использования этого средства и есть достаточный запас солодки для производства лекарств.

В этой связи я поручаю главе Академии наук Сапару Тойлыеву глубже изучить эту проблему с научной точки зрения. А министру здравоохранения и медицинской промышленности [Нурмухаммету] Аманнепесову я поручаю модернизировать наши лекарственные предприятия и построить новые, — заявил политик.

Кроме корня солодки жители Туркменистана могут защищаться от коронавирусной инфекции с помощью окуривания дымом гармалы (юзарлика). По крайней мере, использовать это средство рекомендовал Бердымухамедов, выступая на заседания правительства в марте. Правда, непонятно, зачем в Туркменистане защищаться от коронавируса, ведь официально в стране нет ни одного заболевшего. Несмотря на это, власти ввели масочный режим, ограничения на работу торговли, общепита и транспорта.

Как писал NEWS.ru, ранее Бердымухамедов принял участие в открытии нового комплекса по сжиганию наркотических средств и первым выбросил в печь запрещённые вещества. А в сентябре политик расстрелял бочки из пулемёта, а затем выпустил в свет свою новую книгу — «Духовный мир туркмен».