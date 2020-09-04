Вышла в свет новая книга президента Туркмении

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил о выходе своей новой книги «Духовный мир туркмен».

О том, что новый его труд был издан, глава республики заявил на заседании правительства по видеосвязи, сообщает РИА Новости.

Туркменский лидер рассчитывает, что его книга о туркменском народе и его истории будет интересен и полезен читателям.

Он предложил провести презентацию «Духовного мира туркмен» до начала заседания Народного совета, назначенного на конец сентября.

Как отмечает агентство, новая книга Бердымухамедова, уже включена в электронную библиотеку книг президента, созданную министерством иностранных дел Туркмении. Всего в этой библиотеке представлены 64 книги президента.

Ранее NEWS.ru писал, что в одном из районов Туркмении жителей вынуждают покупать портреты президента при походе в магазин за продуктами.