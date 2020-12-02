Президент Туркмении сжёг наркотики в новых печах для их уничтожения

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Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии нового комплекса по сжиганию наркотических средств. Он первым выбросил в печь запрещённые вещества.

Наш уважаемый президент часть наркотиков, изъятых из незаконного оборота, бросил в огонь. Эти кадры свидетельствуют о том, что в нашей стране, под руководством уважаемого президента, ведётся всесторонняя и комплексная борьба со злом, угрожающим человечеству, — сказали в эфире местного государственного телевидения.

Аналогичным образом поступили присутствующие на церемонии члены Совета безопасности и главы силовых ведомств. После этого глава государства провёл выездное заседание Совбеза.

Сегодня мы, открывая комплекс по уничтожению наркотиков, сожгли здесь более 122 килограммов наркотических и других средств, изъятых МВД, что не красит туркмен. Наркотическое зло, помимо опасности здоровью человека, вредит генофонду человечества, в том числе и генофонду туркменской нации, — заявил он.

По его словам, власти и дальше будут бороться с угрозой, два раза в год сжигая наркотики в печах.

Комплекс построили в 100 километрах от столицы страны Ашхабада. Он содержит три высокотемпературные печи открытого и закрытого типов.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице Туркмении Ашхабаде появился золотой памятник собаке породы алабай (среднеазиатская овчарка).

В церемонии открытия монумента принял участие президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Золотой памятник установлен на постаменте, окружённом видеоэкраном.