Президент Туркмении Бердымухамедов расстрелял бочки из пулемёта

https://static.news.ru/photo/09ed49ac-eedd-11ea-aeb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

63-летний президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял участия в стрельбах для силовиков. Во время мероприятия он пострелял по бочкам из пулемёта.

Как сообщает портал «Хроника Туркменистана», 2 сентября политик провёл выездное заседание Государственного совета безопасности. На нём он приказал главе Минобороны Бегенчу Гундогдыеву устроить военный парад в честь независимости страны.

После заседания Бердымухамедов провёл стрельбы, в которых участвовали руководители военных и силовых ведомств. Они по очереди поразили мишени, а глава государства осмотрел поражённые цели. Он распорядился улучшить навыки владения различными видами оружия. Политик отметил важность систематического занятия военно-прикладными видами спорта для успешного выполнения боевых задач.

Бердымухамедов также продемонстрировал собственное владение оружием, которое было смонтировано на крыше внедорожника. Когда глава Туркмении поразил мишени, они взорвались. После этого участвующие в стрельбах поаплодировали национальному лидеру.

NEWS.ru писал, что жители Туркмении обязаны покупать портреты президента вместе с продуктами. Также известно, что в стране начался сезон массовой замены портретов президента в государственных учреждениях страны — они должны быть обновлены до 1 сентября. Также примечательно, что замена портретов Бердымухамедова осуществляется за счёт населения.