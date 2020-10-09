Президент Киргизии распорядился ввести в Бишкек войска

https://static.news.ru/photo/36f95dca-0a24-11eb-94ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: genstaff.gov.kg

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке с 20:00 (17:00 по московскому времени) 9 октября до 08:00 (05:00 по московскому времени) 21 октября.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введён режим ЧП, — сообщили в пресс-службе главы государства.

Генеральному штабы вооружённых сил поручено ввести на территорию Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов. Кроме того, в городе будет действовать комендантский час.

Режим чрезвычайного положения вводится, чтобы защитить местных жителей и стабилизировать обстановку в регионе.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека вводится режим чрезвычайного положения. Своё решение глава государства объяснил сложившейся ситуацией, возникшей в результате массовых беспорядков. Режим ЧП будет действовать с 9 по 21 октября. Жээнбеков также распорядился назначить замглавы МВД республики Алмазбека Орозалиева комендантом Бишкека на время действия чрезвычайного положения.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Позднее ЦИК Киргизии признала выборы недействительными. Кроме того, члены комиссии единогласно одобрили предложение о снижении семипроцентного избирательного порога перед повторными выборами в парламент. Как писал NEWS.ru, новое голосование будет назначено до 6 ноября.