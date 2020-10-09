Президент Киргизии распорядился ввести в Бишкек войска

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке с 20:00 (17:00 по московскому времени) 9 октября до 08:00 (05:00 по московскому времени) 21 октября.
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введён режим ЧП, — сообщили в пресс-службе главы государства.
Генеральному штабы вооружённых сил
Режим чрезвычайного положения вводится, чтобы защитить местных жителей и стабилизировать обстановку в регионе.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека вводится режим чрезвычайного положения. Своё решение глава государства объяснил сложившейся ситуацией, возникшей в результате массовых беспорядков. Режим ЧП будет действовать с 9 по 21 октября. Жээнбеков также распорядился назначить замглавы МВД республики Алмазбека Орозалиева комендантом Бишкека на время действия чрезвычайного положения.
После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.
Позднее ЦИК Киргизии признала выборы недействительными. Кроме того, члены комиссии единогласно одобрили предложение о снижении семипроцентного избирательного порога перед повторными выборами в парламент. Как писал NEWS.ru, новое голосование будет назначено до 6 ноября.
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