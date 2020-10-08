Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства и премьера

Основанием для отставки Боронова стало заявление самого премьера. Указ вступает в силу с момента подписания, о тметили в пресс-службе главы республики.

Отправленные в отставку члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Ранее Жээнбеков заявил, что готов оставить высокий пост. По его словам, такой шаг он сделает, едва республика встанет на путь законности. Он также отметил, что хочет вернуть ситуацию в Киргизии в правовое поле и для этого готов подписать все «необходимые решения», писал NEWS.ru.