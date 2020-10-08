Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства и премьера

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьера страны Кубатбека Боронова.
Основанием для отставки Боронова стало заявление самого премьера. Указ вступает в силу с момента подписания, о
Отправленные в отставку члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина.
Ранее Жээнбеков заявил, что готов оставить высокий пост. По его словам, такой шаг он сделает, едва республика встанет на путь законности. Он также отметил, что хочет вернуть ситуацию в Киргизии в правовое поле и для этого готов подписать все «необходимые решения», писал NEWS.ru.
После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.
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