Президент Азербайджана оценил ситуацию в Армении

https://static.news.ru/photo/cfd319ba-776a-11eb-8c04-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался с оценкой ситуации в Армении. Он констатировал, что в стране наблюдается глубокий кризис.

В четверг 25 февраля Алиев принял участие в церемонии предоставления квартир в бакинском посёлке Рамана для семей участников и инвалидов военного конфликта в Нагорном Карабахе. Позже он встретился с членами этих семей. В беседе с ними он заявил о роли Азербайджана в достижении мира и напомнил, что Армения вела оккупационные действия.

Теперь посмотрите, в какой ситуации Армения. Там кризис, ежедневно происходят столкновения, аресты, демократические основы практически полностью нарушены. Армения никогда не находилась в таком плачевном положении. Именно их лидеры ставят их в такую ситуацию. И 20 лет возглавлявшая Армению хунта Кочарян-Саркисян, и пришедшая после неё власть, — приводит слова Алиева сайт президента Азербайджана.

Прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Этого требуют и оппозиционные партии, которые призвали своих сторонников к забастовкам.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

Как писал NEWS.ru, президент Армении Армен Саркисян принимает меры по снижению напряжённости в стране. Как заявил сам глава государства, он ищет пути мирного урегулирования сложившейся ситуации.

В обращении к нации Саркисян отметил, что страна ещё не преодолела последствия военного конфликта в Нагорном Карабахе, но сейчас она вновь оказалась во взрывоопасной ситуации, которая чревата непредсказуемыми последствиями и может привести к необратимым потерям