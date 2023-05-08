Президент Азербайджана 9–10 мая будет отмечать столетие Гейдара Алиева

Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 и 10 мая будет участвовать в мероприятиях, посвященных столетию национального лидера республики Гейдара Алиева, передает ТАСС. Они проходят в Карабахском регионе Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев с 2 по 10 мая находится в Карабахском регионе Азербайджана на мероприятиях, посвященных столетию национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, — заявили в администрации президента Азербайджана.

Сейчас президент Азербайджана находится в городе Шуша, где 9–11 мая состоится Международный музыкальный фестиваль, на котором выступят артисты из России, Казахстана, Венгрии, Турции, Туркмении и других стран.

Ранее стало известно, что лидеры ряда стран СНГ — Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии — примут участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Москве.

На 9 Мая в столице России запланированы различные концерты, спектакли и представления. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, по Красной площади пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц военной техники.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что прибывшие в Москву главы стран СНГ 9 Мая возложат вместе с президентом России Владимиром Путиным венки к Могиле Неизвестного Солдата. По его словам, на утро у главы государства запланирован неформальный завтрак, а во время парада Победы вместе с ним на трибуне будут находиться президенты государств СНГ.

Заключительной частью празднования Дня Победы станет запуск салюта, который начнется в 22:00 мск.