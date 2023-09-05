Армения отозвала постпреда в ОДКБ и назначила его послом в Нидерландах

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постпреда страны в Организации Договора о коллективной безопасности Виктора Биягова, сообщили в пресс-службе главы государства. Другим указом Биягов назначен послом в Нидерландах и представителем в Организации по запрещению химического оружия. Место постпреда страны в ОДКБ пока остается вакантным.

Отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, — говорится в указе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в стране наносит удар по авторитету Организации Договора о коллективной безопасности и будет иметь последствия для ОДКБ. Он добавил, что армянский народ был разочарован реакцией Организации на действия Азербайджана в мае и ноябре 2021 года и сентябре 2022 года.

22 мая Пашинян сообщил, что Ереван может принять решение о выходе из ОДКБ, если сочтет ее недействующей. По его словам, если это произойдет, Армения сама будет решать вопросы в области безопасности.

Накануне, 4 сентября, председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу. Представитель Блока обратился с этой просьбой к Пашиняну, добавив, что президент США Джо Байден «защитит Армению».