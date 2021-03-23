Президент Армении обсудил с премьером внеочередные выборы в парламент

https://static.news.ru/photo/a27c748c-8be4-11eb-ba39-96000091f725_660.jpg Никола Пашинян Фото: primeminister.am

Президент Армении Армен Саркисян обсудил вопросы проведения в стране внеочередных парламентских выборов с премьером Николом Пашиняном.

Глава республики и премьер-министр обсудили ситуацию в стране, а также шаги, направленные на «оздоровление внутриполитической атмосферы», в том числе вопросы проведения досрочных парламентских выборов. Саркисян и Пашинян на переговорах отметили необходимость совершенствования конституции и законодательной базы для проведения свободных и справедливых выборов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Саркисяна.

Ранее вице-спикер парламента страны Ален Симонян сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян останется на своём посту до выборов, которые состоятся 20 июня. По его словам, иные же сценарии не обсуждались. Кроме того, он добавил, что из-за досрочных выборов в стране отменят военное положение, писал NEWS.ru.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.