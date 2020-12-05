Президент Армении обратился к народу и силовикам

https://static.news.ru/photo/876bc62c-36e2-11eb-b295-fa163e074e61_660.jpg Армен Саркисян Фото: president.am

Оппозиция Армении запланировала на 5 декабря очередную протестную акцию с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Президент страны Армен Саркисян призвал граждан к соблюдению закона, а сотрудников правоохранительных органов попросил воздержаться от применения насилия при обеспечении правопорядка.

Он отметил, что Армения находится в «глубоком кризисе». Это необходимо принять «без условностей, без самообмана» и сделать всё возможное для его преодоления.

Глава республики добавил, что каждый имеет право высказать властям недовольство, потребовать объяснений за человеческие жертвы и потери территорий, но это следует делать законным путём.

Обращаюсь ко всем: каждое ваше действие должно быть правомерным, соответствовать закону, — цитирует Саркисяна РИА Новости.

Он подчеркнул, что обеспечение правопорядка важно, но при этом недопустимо «любое насилие, непропорциональное применение сил и средств». Президент призвал силовиков помнить, что протестующие — их сограждане, в их числе есть те, кто совсем недавно «защищал родину».

Глава государства добавил, что Армения нуждается в переломных решениях, но они должны приниматься в рамках национального согласия.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По его условиям армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, производится обмен пленными. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Соглашение послужило поводом для протестов в Армении. Представители оппозиции требуют его пересмотра и отставки Пашиняна. По их мнению, пост главы правительства должен занять Вазген Манукян, ранее уже работавший в этом качестве.

Как писал NEWS.ru, сам Пашинян покидать пост премьера не собирается. В своём обращении к народу он, отвечая на обвинения в свой адрес, этот вопрос проигнорировал. Он заявил, что пытался снять с Армении ярлык страны-оккупанта, а также анонсировал значительные реформы в стране.