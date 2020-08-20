Премьер Белоруссии объяснил необходимость сотрудничества с РФ

https://static.news.ru/photo/236423e8-e315-11ea-8b81-fa163e074e61_660.jpg Александр Головченко Фото: Andrei Stasevich/BelTA/Global Look Press

Белорусский премьер-министр Александр Головченко заявил, что республика на фоне мировой войны за рынки не может отказываться от сотрудничества с Россией.

Естественно, сейчас в мире идёт даже не борьба, а война за рынки. Значит, а мы добровольно должны отказаться от того, что создавали, от того, что имеем, от наших добрых отношений? Да, действительно, всякое случается в российско-белорусских отношениях, экономические споры, — отметил политик в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, власти РФ не ставят под вопрос суверенитет или независимость республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Он предложил российской компании профинансировать крупные проекты в стране. По его словам, в государстве сейчас сошлись пять «пандемий»: углеводородная, в области здравоохранения, политическая, экономическая и информационная.

Как писал NEWS.ru, экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко подчеркнул, что Координационный совет белорусской оппозиции стремится к глубокому и доброму взаимодействию с Россией. Он пояснил, что оппозицию постоянно пытаются обвинить в наличии у её сторонников некой программы, подразумевающей полный разрыв или ограничения отношений с РФ.