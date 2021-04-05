Предвыборная консультация: зачем Пашиняну встреча с Путиным

Глава армянского правительства Никол Пашинян 7 апреля посетит с официальным визитом Москву. В планах встречи, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, — обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе после осеннего перемирия 2020-го, разблокировка транспортной инфраструктуры и предстоящие парламентские выборы в Армении. Однако закулисная повестка, судя по всему, может оказаться более острой и потому — непубличной.

Никол Пашинян, Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Незадолго до визита в российскую столицу Пашинян самоизолировался, что весьма симптоматично — и отнюдь не в медицинском плане. Заявив о своей отставке накануне внеочередных выборов, армянский премьер, вполне очевидно, преследовал две цели: с одной стороны, снизить градус напряжённости в своей республике, с другой — заручиться как можно большей поддержкой Москвы. Именно Кремль выступал и продолжает выступать в роли основного медиатора карабахского конфликта. И именно президент Владимир Путин сыграл основную роль в прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года — об этом прямо заявлял, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Для Пашиняна же подобный исход стал испытанием на прочность политических позиций. Если до осеннего обострения армянский премьер имел возможность ловко лавировать между Западом и Россией, то заявление от 10 ноября 2020-го подтвердило: официальный Ереван не в состоянии удержать карабахский конфликт под контролем. Масла в огонь добавили и несдержанные высказывания Пашиняна, в частности, о неэффективности российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Россия сдержанно отреагировала на подобные выпады, а вот в самой Армении слова премьера привели к подлинному правительственному кризису, с угрозой военного переворота.

Неудивительно, что в таких условиях Пашинян предпочёл заявить об отставке — вкупе с назначением новых парламентских выборов в республике. Расчёт главы армянского кабмина прост и понятен: Кремль, от которого в значительной степени зависит армянская экономика, едва ли допустит его проигрыш на выборах, ведь единственная альтернатива ему — так называемый карабахский клан, который ради электоральных очков просто дезавуирует ноябрьские договорённости. Однако тень на отношения Москвы и Еревана незадолго до встречи двух лидеров бросил другой факт — обнаружение в Шуше, где шли активные боевые действия осенью 2020-го, обломков ракет от российских (не экспортных) ОТРК «Искандер».

Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская сторона, впрочем, продолжила вести сдержанный курс на армянском направлении, но факт визита Пашиняна в подобном контексте явно неслучаен. Очевидно, премьер понимает, что, учитывая его «токсичность», Кремль вполне готов отказаться от него. Об этом косвенно свидетельствует и заявление президента РФ Путина от 17 ноября 2020-го.

Окончательный статус Карабаха не урегулирован. Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, на сегодняшний день существующее положение. Что будет дальше — это предстоит решить в будущем или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса, — отметил тогда российский лидер.

Азербайджан, в свою очередь, уже заявил о развитии ряда инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе, которые, по оценкам экспертов, принесут выгоду и Армении. Однако Пашинян в данном случае оказывается меж двух огней: стагнация в экономике диктует необходимость черпать ресурсы из любого сотрудничества, а политическая конкуренция заставляет продолжать курс на пусть и сдержанную, но эскалацию. Показательно и то, что армянский премьер не отказывается от идеи признания особого статуса Нагорного Карабаха, хотя до сих пор так и не решился на этот шаг.

Как бы то ни было, очевидно, что визит Пашиняна в Москву станет одним из решающих факторов грядущей парламентской избирательной кампании в Армении. Если действующий премьер найдёт доводы для Кремля, то, как вполне удобная кандидатура, он имеет шансы сохранить свой пост. В противном случае Москва мало что потеряет — российская сторона просто получит новую возможность укрепить себя в роли основного посредника в карабахском конфликте.