Председатель ОБСЕ призвал прекратить насилие в Казахстане

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау призвал к деэскалации обстановки с протестами в Казахстане. В своём Twitter он призвал стороны конфликта к началу диалога и заявил, что насилие — неправильный способ для решения насущных проблем.

Как председатель ОБСЕ я внимательно слежу за текущими событиями в Казахстане. Насилие — неправильный способ для решения текущих проблем. Я призываю к деэскалации ситуации и началу диалога в полном соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ, — написал он в Twitter.

As Chairman of the @OSCE , I closely follow recent developments in #Kazakhstan . Violence is never a right response to resolve the current challenges.

I call for de-escalation of the situation and starting a dialogue with full respect of @OSCE commitments. #OSCE2022POL — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) January 5, 2022

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры.