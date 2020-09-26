Правозащитники сообщили о более 40 задержанных на протестах в Белоруссии

Более 40 человек уже задержаны в Белоруссии на несанкционированных акциях протеста 27 сентября. Об этом сообщили в не зарегистрированном властями правозащитном центре «Весна».
По данным организации, задержанные есть в Минске, Могилеве, Гродно, Витебске, Молодечно, Новополоцке, Светлогорске и других городах республики. Список на сайте «Весны» постоянно обновляется, в настоящее время в нём числятся и несколько журналистов — главный редактор портала NewGrodno Игорь Бубликов, журналист и фотокорреспондент портала tut.by Ольга Комягина и Екатерина Гордеева. Последних двух, по данным правозащитников, уже отпустили.
В пресс-службе МВД Белоруссии не сообщают о количестве задержанных. Как
Ранее NEWS.ru писал, что в центре Минска 27 сентября собрались 5 тысяч участников акции протеста. Силовики начали оттеснять протестующих, есть задержанные. Сбор демонстрантов происходил у гостиницы «Юбилейная» рядом со стелой «Минск — город-герой». Вскоре к ним подъехали автобусы с правоохранителями. Людей стали оттеснять в сторону улицы Мельникайте — там расположились автозаки.
В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.
23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы
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