Правозащитники сообщили о более 40 задержанных на протестах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/929950fa-00c8-11eb-adb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Более 40 человек уже задержаны в Белоруссии на несанкционированных акциях протеста 27 сентября. Об этом сообщили в не зарегистрированном властями правозащитном центре «Весна».



По данным организации, задержанные есть в Минске, Могилеве, Гродно, Витебске, Молодечно, Новополоцке, Светлогорске и других городах республики. Список на сайте «Весны» постоянно обновляется, в настоящее время в нём числятся и несколько журналистов — главный редактор портала NewGrodno Игорь Бубликов, журналист и фотокорреспондент портала tut.by Ольга Комягина и Екатерина Гордеева. Последних двух, по данным правозащитников, уже отпустили.

В пресс-службе МВД Белоруссии не сообщают о количестве задержанных. Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, информация обобщается.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Минска 27 сентября собрались 5 тысяч участников акции протеста. Силовики начали оттеснять протестующих, есть задержанные. Сбор демонстрантов происходил у гостиницы «Юбилейная» рядом со стелой «Минск — город-герой». Вскоре к ним подъехали автобусы с правоохранителями. Людей стали оттеснять в сторону улицы Мельникайте — там расположились автозаки.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.