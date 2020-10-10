Правительство Киргизии пообещало бороться с коррупционерами

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Камчыбек Ташиев, лидер партии «Патриот», которая стала инициатором выдвижения на пост премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова, рассказал о планах нового правительства. По его словам, кабмин будет бороться с коррупцией.

Он выразил уверенность, что работа приведёт к результатам, передаёт ТАСС.

Предстоит очень большая работа по борьбе с коррупционерами, которые разграбили нашу страну, — подчеркнул политик.

Он рассказал, что сейчас основные усилия правительства направлены на решение возникшей в стране ситуации в рамках законодательства.

С 5 октября наша страна, как вы знаете, пыталась вернуться в правовое поле и сегодня усилиями наших граждан мы это сделали. Сегодня был избран премьер-министр, утверждены состав, структура и программа правительства, — отметил он.

Ташиев рассказал, что в правительстве не хотят никого преследовать и «всё будет решаться в рамках закона». По его словам, теперь в стране появилось полноправное правительство, которое начнёт работать на благо государства.

Также кабмин планирует полностью изменить государственное устройства, в том числе через изменение Конституции. Задачей станет улучшение благосостояние граждан, так как до сегодняшнего дня финансовые потоки распределялись между чиновниками.

Ранее, как писал NEWS.ru, вступивший в должность премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров рассказал о будущих отношениях республики с Россией. По его словам, РФ является стратегическим партнёром страны.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.