Посольство РФ раскрыло местонахождение задержанного в Минске Семёна Пегова

Военный корреспондент и основатель Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов после задержания в ходе акций протеста в Минске находится в центре изоляции нарушителей в отделении ГУВД столицы Белоруссии.
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Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По данным Центризбиркома, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у домохозяйки Светланы Тихановской — 9,9%.
Вскоре после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как писал NEWS.ru, по словам Лукашенко, в беспорядках приняли участие граждане нескольких государств, в том числе из России.
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