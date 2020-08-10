Посольство РФ раскрыло местонахождение задержанного в Минске Семёна Пегова

https://static.news.ru/photo/4bf3eb32-db08-11ea-977e-fa163e074e61_660.jpg Семён Пегов Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Военный корреспондент и основатель Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов после задержания в ходе акций протеста в Минске находится в центре изоляции нарушителей в отделении ГУВД столицы Белоруссии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Минске. Ранее в СМИ распространилась видеозапись, на которой белорусские силовики волокут по земле находящегося без сознания человека, который предположительно является Пеговым. Также в ходе акций протеста, прошедших в белорусских городах в ночь на 10 августа, задержали корреспондентов Daily Storm и «Медузы». К репортёрам применили насилие несмотря на то, что те не оказывали сопротивления.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По данным Центризбиркома, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у домохозяйки Светланы Тихановской — 9,9%.

Вскоре после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как писал NEWS.ru, по словам Лукашенко, в беспорядках приняли участие граждане нескольких государств, в том числе из России.