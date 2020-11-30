Посол РФ выразил уверенность в сохранности христианских святынь в Карабахе

https://static.news.ru/photo/55df41aa-33aa-11eb-bd36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Азербайджан сумеет обеспечить сохранность христианских святынь в Нагорном Карабахе. Об этом заявил посол России в Баку Михаил Бочарников.

По данному вопросу неоднократно высказывался президент Азербайджана Ильхам Алиев. <...> 25 ноября в телеобращении к народу по случаю освобождения Кельбаджарского района Алиев вновь подчеркнул, что христианские памятники являются историко-культурным достоянием Азербайджана, находящимся под его государственной защитой, — цитирует Бочарникова ТАСС.

Дипломат напомнил, что Алиев дал гарантии сохранности и функционирования христианских святынь в Карабахе лично президенту РФ Владимиру Путину. Он не сомневается в правдивости этих заверений, поскольку, по его словам, Азербайджан является многонациональным и многоконфессиональным государством. В нём, отмечает посол, права и свободы представителей различных народов и последователей разных религий обеспечиваются в равной степени.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе. Силами специалистов из инженерных подразделений они очистили почти 30 гектаров местности и десять километров дорог.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы. Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна.