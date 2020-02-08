В больницах Казахстана остаются 37 человек, госпитализированных после массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге страны.
Как
В ночь с пятницы на субботу в результате возникшей массовой драки, которая перекинулись из села Масанчи, где начался конфликт, в сёла Аукаты и Булан-Батыр, погибли восемь человек. Ещё 47 задержаны за участие в массовых беспорядках.
Ранее NEWS.ru писал, что массовая драка и беспорядки на юге Казахстана разгорелись из-за бытового конфликта.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен