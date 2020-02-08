https://static.news.ru/photo/5e997cf2-4a8f-11ea-a1ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В больницах Казахстана остаются 37 человек, госпитализированных после массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге страны.

Как сообщает «Интерфакс», всего за медицинской помощью обратились 137 человек. Сейчас в стационарах находятся 37 человек, в том числе девять в реанимации, 18 готовятся к выписке.

В ночь с пятницы на субботу в результате возникшей массовой драки, которая перекинулись из села Масанчи, где начался конфликт, в сёла Аукаты и Булан-Батыр, погибли восемь человек. Ещё 47 задержаны за участие в массовых беспорядках.

Ранее NEWS.ru писал, что массовая драка и беспорядки на юге Казахстана разгорелись из-за бытового конфликта.