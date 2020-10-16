Помощник Алиева: ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении

https://static.news.ru/photo/31f332a8-101c-11eb-bfc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hikmet Hajiyev/twitter.com

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что ракетный обстрел города Гянджа в ночь на 17 октября вёлся с территории Армении.

Об этом Гаджиев сообщил на своей странице в Twitter.

Вероломный и жестокий ракетный удар Армении по мирному населению в Гяндже является признаком слабости и отчаяния военно-политического руководства Армении перед лицом его поражения на поле боя. Это умышленное и неизбирательное ракетное нападение на мирных жителей, — заявил Гаджиев.

Treacherous and cruel missile attack of Armenia against civilians in Ganja is sign of weakness and desperation of Armenia's political-military leadership in the face of it's defeat in battleground. It is deliberate and indiscriminate missile attack against civilians. #GanjaCity — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

Генпрокуратура Азербайджана, между тем, сообщила, что число количество погибших в результате ракетного обстрела города Гянджа увеличилось до 12 человек.

В результате ракетного обстрела около 01:00 (по местному времени, 00:00 мск) 17 октября центра города Гянджа погибли 12 человек, ранены более 40 гражданских лиц, нанесён серьезный ущерб гражданской инфраструктуре и транспортным средствам, — сообщили в ведомстве.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 17 октября армия Армении нанесла ракетный удар по второму по величине городу Азербайджана — Гяндже. В результате атаки, по последним данным, погибли 12 человек, все они мирные жители. Очевидцы сообщили, что повреждения получили порядка 20 повреждённых домов. Разбор завалов на месте удара продолжается.

Позднее в Сети появилось видео этого ракетного удара.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.