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Правоохранительные органы Киева не отметили нарушений закона во время акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера».

Нарушений порядка не зафиксировано, — говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции, которое приводит РИА Новости.

К настоящему моменту участники веча, как назвали акцию организаторы, уже разошлись. Мероприятие завершилось минутой молчания в честь погибших во время Евромайдана.

Как писал News.ru, к моменту начала протестного шествия на майдане Незалежности собралось около трёх тысяч человек. Участники веча затем дошли до офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Формула Штайнмайера» представляет собой документ, регулирующий порядок местного самоуправления на отдельных территориях Донбасса. Делегация Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины подписала формулу 1 октября.