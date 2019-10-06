Участники протестной акции в Киеве против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» пришли к офису президента страны Владимира Зеленского.
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Протестная акция стартовала на киевском майдане Незалежности, информировал News.ru. Организатором шествия выступило «Движение сопротивления капитуляции» — сообщество националистов и сторонников бывшего президента страны Петра Порошенко. По оценке организаторов, к началу веча собралось около трёх тысяч участников.
Свою солидарность с акцией в Киеве выразили 20 городов Украины.
«Формула Штайнмайера» представляет собой документ, регулирующий порядок местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Делегация Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала формулу 1 октября.
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