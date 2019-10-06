https://static.news.ru/photo/132f13c4-e830-11e9-833c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вече против документа, регулирующего порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины, поддержали более 20 городов страны.

На майдане Незалежности в Киеве собрались около десятка тысяч человек, выступающих против «формулы Штайнмайера», передаёт украинский телеканал « Прямой ».

Организаторы собрания отметили, что оно пока является предупредительным. По данным СМИ, в Харькове на акцию пришло более 500 человек. Участники также написали обращение к областному совету с требованием провести внеочередную сессию. На ней органы самоуправления должны будут выразить своё отношение к «формуле».

Митинги прошли в Одессе, Ужгороде, Николаеве, Херсоне, Мариуполе, Тернополе, Львове, Ровно, Хмельницком, Кропивницком, Днепре.

Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября. Это вызвало негативную реакцию у некоторых общественных и политических деятелей Украины. После этого по стране прокатилась волна протестов.

2 октября в столице страны прошли акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции». Их организаторы призывали всех выходить на вече в Киеве и других городах 6-го числа. Местные СМИ утверждают, что демонстрацию координирует «Движение сопротивления капитуляции» — сообщество националистов и сторонников экс-президента Петра Порошенко.

Ранее в полиции Киева сообщили, что на акцию на майдане Незалежности пришли около трёх тысяч человек. Правоохранители отметили, что ситуация спокойная, писал News.ru.