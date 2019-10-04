https://static.news.ru/photo/cea04c28-e82a-11e9-8289-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На майдане Незалежности начался протестный митинг против реализации «формулы Штайнмайера» по Донбассу. Ещё до начала акция получила название «Майдан жёлтых повязок» из-за намерения её участников принести жёлтый скотч в цвет флага страны.

Ситуация на вече спокойная, там находится, по предварительным оценкам, около 3 тысяч человек, — сообщили агентству УНН в полиции.

Как передаёт Strana.ua, демонстрацию координирует «Движение сопротивления капитуляции» — сообщество националистов и сторонников экс-президента Петра Порошенко. Предполагается, что мероприятие продлится около двух часов. Уточняется также, что радикалы свой демарш готовят 14 октября — в День защитника Украины.

Как писал News.ru, Порошенко выступил против разведения сил в Донбассе по «формуле Штайнмайера». Как отметил экс-глава государства, у ВСУ имеются отстроенные фортификационные сооружения, а выводить войска «в чистое поле смертельно опасно».

«Формула Штайнмайера» представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября. Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей Украины. 2 октября в столице страны прошли акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции».