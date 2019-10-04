https://static.news.ru/photo/0bc23730-e73e-11e9-82db-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко выступил против разведения сил в Донбассе по «формуле Штайнмайера».

По моему глубокому убеждению, сейчас инициатива разведения сил по всей линии соприкосновения — это страшная ошибка. Потому что у нас позиции ВСУ оснащены, мы входим в зиму, — написал он у себя в Facebook.

Как отметил экс-глава государства, у ВСУ имеются отстроенные фортификационные сооружения, а выводить войска «в чистое поле смертельно опасно».

«Формула Штайнмайера» представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября, сообщал News.ru. Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей Украины. 2 октября в столице страны прошли акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции».

Как ранее писал News.ru, депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич рассказал о главном преимуществе «формулы Штайнмайера».