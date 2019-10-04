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Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич рассказал о главном преимуществе «формулы Штайнмайера».

По его мнению, подписанный украинской стороной документ поможет наладить мир в стране.

Политик подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский принял тяжёлое решение несмотря на то, что в этот момент у него «под окнами была кучка праворадикалов».

При этом Шуфрич подчеркнул, что формула Штайнмайера корректирует всего несколько пунктов комплекса мер необходимых для переговоров.

Зеленский сегодня идёт по тому порядку, который был подписан и согласован при экс-президенте Украины Петре Порошенко, — отметил глава комитета в эфире телеканала NewsOne.

«Формула Штайнмайера» представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября, сообщал News.ru. Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей Украины. 2 октября в столице страны прошли акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции».

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский выпустил телеобращение, где призвал украинцев не поддаваться на провокации в связи с подписанием Киевом «формулы Штайнмайера». Он заверил граждан, что «никогда не сдаст Украину», а также подчеркнул, что подписание документа не влечёт за собой отказ от Крыма и Донбасса.