https://static.news.ru/photo/866f2312-e5fe-11e9-b75a-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил телеобращение, где призвал украинцев не поддаваться на провокации в связи с подписанием Киевом «формулы Штайнмайера».

Обращение главы государства транслировал канал NewsOne . Зеленский заверил соотечественников, что «никогда не сдаст Украину» и призвал не поддаваться на манипуляции «некоторых лиц». Президент заверил украинцев, что в документ не подразумевает «капитуляцию» и предательство национальных интересов.

Зеленский особо подчеркнул, что подписание «формулы» не влечёт за собой отказ от Крыма и Донбасса. Глава государства отметил, что местные выборы в Донбассе должны пройти «не под дулами автоматов», а по законам Украины. В этой связи президент возложил надежду на нормандский формат, который Зеленский назвал единственной площадкой, где можно на высшем уровне обсудить такие вопросы.

«Формула Штайнмайера» представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября, сообщал News.ru. Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей Украины. 2 октября в столице страны прошли акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции».