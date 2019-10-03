Президент Украины Владимир Зеленский выпустил телеобращение, где призвал украинцев не поддаваться на провокации в связи с подписанием Киевом «формулы Штайнмайера».
Обращение главы государства транслировал канал
Зеленский особо подчеркнул, что подписание «формулы» не влечёт за собой отказ от Крыма и Донбасса. Глава государства отметил, что местные выборы в Донбассе должны пройти «не под дулами автоматов», а по законам Украины. В этой связи президент возложил надежду на нормандский формат, который Зеленский назвал единственной площадкой, где можно на высшем уровне обсудить такие вопросы.
«Формула Штайнмайера» представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября, сообщал News.ru. Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей Украины. 2 октября в столице страны прошли акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции».
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен