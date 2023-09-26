Полиция начала задерживать активистов, перекрывающих улицы в Ереване

Фото: EPA/ТАСС

В Ереване оппозиционные активисты начали перекрывать улицы. Они продолжают требовать отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения. Полиция задерживает митингующих. По данным РИА Новости, полиция уже задержала 32 человека.

Участникам акций неповиновения удалось на некоторое время заблокировать ряд улиц в центре Еревана, а также ключевую развязку на проспекте Комитаса. Для этого в ряде случаев они использовали мусорные баки, которые выкатывали на проезжую часть.

Акции протеста в Ереване начали проводиться после того, как Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе. Об этих мерах было проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Участники митингов требуют отставки премьер-министра страны. По данным СМИ, между протестующими и сотрудниками полиции периодически возникают столкновения, чаще всего они связаны с задержанием одного из участников акций неповиновения.

Ранее сообщалось, что в ходе одного из митингов был задержан сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон. Ереванский суд арестовал его на один месяц по обвинению в применении насилия в отношении сотрудников полиции. 25 сентября сообщалось, что сотрудники полиции Еревана задержали 142 участника протестов.