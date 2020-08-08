Президентские выборы в Белоруссии завершились — избирательные участки во всех областях были закрыты в 20:00, как и предполагалось, несмотря на большие очереди (в Минске время посещения участков всё же продлили). Голосование прошло на фоне беспрецедентного усиления мер безопасности в столице республики и роста общей напряжённости. В переизбрании действующего лидера Александра Лукашенко никто не сомневается, но его позиции выглядят как никогда уязвимыми, — по данным оппозиционных экзитполов, более 70% белорусов отдали голоса за его соперницу Светлану Тихановскую.

О том, что выборы состоялись, глава белорусской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лидия Ермошина объявила ещё в середине дня, когда явка преодолела порог в необходимые 50%. При этом уже утром в ЦИК рассказали, что более 40% избирателей проголосовали досрочно. Чтобы обеспечить высокую явку, власти прибегли к не слишком изощрённым, но проверенным средствам. На участках продавали еду и алкоголь по сниженным ценам, в некоторых городах проголосовавшим предлагались бесплатные пирожки или развлечения вроде прыжков на батуте. Ермошина, однако, заявила, что это просто привлечение избирателей, а не «подкуп». Итоговая явка, по данным ЦИК, превысила 80%.

Но белорусское руководство озаботилось не только этим. С самого утра в день выборов интернет-пользователи республики отмечали проблемы с доступом в сеть. Власти, в свою очередь, «переведя стрелки», рассказали об успешно отражённых кибератаках на государственные порталы.

Напряжённости добавило и количество военной техники и силовиков на минских улицах: среди них были замечены и бойцы внутренних войск МВД. Вокруг здания администрации президента выставили ограждения, территорию поблизости до вечера патрулировал ОМОН. Сам Лукашенко сообщил, что все спецслужбы страны переведены в особый режим.

Что бы здесь ни планировали отдельные люди и прочее, из-под контроля ситуация не выйдет. Вот передали донесение пограничного комитета: мы отказали во въезде 170 людям. Или фальшивые визы, или вообще не могли объяснить, чего они едут, — рассказал президент.

Позднее в белорусской столице была задержана группа российских журналистов. Сотрудников телеканала «Дождь» Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова схватили люди в штатском. Мария Колесникова — соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской — рассказала, что журналистов задержали после того, как они побеседовали с ней на улице. Минск по официальным каналам уведомил Москву о случившемся, а «Дождь» заявил, что сотрудники работали без аккредитации.

Говоря о пресечении любых попыток дестабилизации, Лукашенко, разумеется, затронул и тему отношений с Россией. Впрочем, на сей раз, в отличие от последних дней, он существенно смягчил риторику. Президент впервые рассказал о том, что после задержания под Минском российских наёмников он получил пятистраничное письмо от Владимира Путина — «с изложением всех фактов».

Сейчас наш следственный комитет рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждёт, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь! — подчеркнул Лукашенко.

Однако бодрые заявления белорусского лидера звучат как преувеличение — после всего, что он наговорил ранее, в том числе, в своём недавнем послании народу и парламенту. «Пути назад, к прохладным российско-белорусским отношениям, маскируемым инерционными признаниями в дружбе и братстве, уже не видно», — отмечал , в частности, по следам обращения первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. А политолог Олег Игнатов, в свою очередь, считает , что и Москва устала от проблемного президента, которого штормит от откровенно антироссийских заявлений до заверений в вечном союзничестве.

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Такой вывод выглядит вполне обоснованным. Симптоматично, что резкие выпады Лукашенко, звучащие после ареста наёмников, Россия воспринимает крайне сдержанно. И в этом, скорее, не столько нежелание обострять ситуацию, сколько усиливающееся безразличие. Главный совместный проект — Союзное государство, договору о котором исполнилось 20 лет, — простаивает, а требования Минска об экономических поблажках Москва, очевидно, воспринимает как белый шум.

Сам Лукашенко неустанно твердит о многовекторности белорусской политики, и действительно делает успешные шаги в этом направлении. Не далее, как в день выборов стало известно о том, что в порт Клайпеды прибыл второй танкер с американской нефтью для Белоруссии, республика также активно сотрудничает с Китаем, президента принимают в странах Евросоюза. Однако будущее этого «потепления» туманно. Избавившись от ярлыка «последнего диктатора Европы», Лукашенко не успел закрепить успех, вернувшись к привычному «закручиванию гаек» — и вот уже из Брюсселя и Вашингтона вновь звучат озабоченные заявления о судьбе оппозиции в республике. По мнению политического обозревателя Артёма Шрайбмана, после выборов отношения Минска с Западом неизбежно испортятся. «Пока только неясно — насколько», — отмечает аналитик.

После закрытия участков 9 августа провластный Белорусский комитет молодежных организаций озвучил вполне предсказуемые с его стороны данные экзитполов. Согласно им, за Лукашенко проголосовало 79,7% избирателей. Оппозиционные Telegram-каналы, ссылаясь на свои источники, так же ожидаемо отдают победу Светлане Тихановской — причём тоже с показателями более 70%. Как будет развиваться противостояние, станет понятно уже в самое ближайшее время — наиболее масштабные акции протеста проходят в республике традиционно после «переизбрания» Лукашенко. И хотя у власти он наверняка удержится, шестой срок ему грозит нелёгкий. Оставшись наедине с набирающей силу оппозицией, лишив себя возможностей маневрировать на внешнем периметре, президент, в очередной раз «выиграв» выборы, в долгосрочной перспективе уже заранее проиграл.