Песков прокомментировал слухи об объединении России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/56b67754-a032-11e9-9a8b-fa163e074e61_660.jpg Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Власти России и Белоруссии обсуждают максимальную интеграцию, но о полном объединении двух государств речи не идёт. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Об объединении речи не ведётся. Но максимально возможная углублённая интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов, — сказал он.

Также Песков прокомментировал происходящее в Белоруссии. Он отметил, что у Москвы нет и никогда не было планов «вмешиваться во внутренние белорусские дела».

Главное, чтобы Минск был привержен «идеям Союзного государства и многофакторной близости с Россией», сказал Песков.

В ходе интервью он также затронул вопрос Донбасса и сообщил, что Москва надеется на то, что напряжённость, вновь возникшая в последние дни в Донбассе, не перерастёт в полноценные боевые действия, писал NEWS.ru. «На это безумие никто не пойдёт», — заявил пресс-секретарь президента.