https://static.news.ru/photo/3d3b5d78-4422-11ea-a5f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joerrn, M./Arco Images GmbH/Global Look Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пожелал Белоруссии действовать исходя из «собственных интересов и чистой коммерческой выгоды» при закупке норвежской нефти вместо углеводородов из России.

Если эта нефть получается дешевле, чем российская, конечно, любая страна должна действовать исключительно исходя из своих собственных интересов. Здесь речь идёт о чистой экономике, о чистой коммерческой выгоде, — отметил Песков в комментарии «Коммерсанту».

Тонна норвежской нефти может обойтись Белоруссии на $100 дороже российской. По информации РИА Новости, на стоимость сырья повлияет усложнившаяся логистика.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия не получает российскую нефть с начала 2020 года из-за того, что «Белнефтехим» не договорился о цене с поставщиками из России. Президент Александр Лукашенко обвинил российскую сторону в давлении на страну и пообещал найти нового продавца углеводородов.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь заявил, что поднимет на 6,6% тариф для транзита российской нефти в Европу.