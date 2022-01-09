Песков: подписание каких-либо документов не входит в планы саммита ОДКБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники внеплановой конференции ОДКБ не планируют подписывать какие-либо документы, сообщает РИА Новости. Видеоконференция Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвящённая ситуации в Казахстане, пройдёт в понедельник, 10 января.

Пока нет, — приводит ответ Пескова агентство на вопрос о формальном заключении договорённостей.

В видеоконференции, организованной под председательством Армении, также примут участие представители Казахстана, России, Киргизии и Таджикистана. Темой обсуждения станет «Ситуация в Республике Казахстан и меры по её нормализации». РФ будет представлять президент Владимир Путин.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены магазины, в том числе оружейные и охотничьи, и отделения банков.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также заявил, что прибытие миротворческих сил ОДКБ в Нур-Султан позволило высвободить правоохранителей и направить их в Алма-Ату для участия в «контртеррористической операции».