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Песков ответил на слова Лукашенко о российских военных в Белоруссии

13:19, 30 июля 2021
Песков ответил на слова Лукашенко о российских военных в Белоруссии Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Никаких обращений от Минска насчёт возможности размещения российских военных в Белоруссии не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что это возможно только после официального обращения руководства страны, но пока его не было.

На этот счёт существуют определённые законом процедуры, определённые законом полномочия, — подытожил представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Белоруссии не обсуждался. При этом глава государства отметил, что в случае угрозы Союзному государству в Белоруссии могут быть размещены Вооружённые силы РФ, но сейчас в этом нет необходимости. Он подчеркнул, что у республики достаточно крепкие, сплочённые и компактные ВС.

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