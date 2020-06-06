Первый танкер с американской нефтью для Минска прибыл в Литву

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Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Клайпеды (Литва). На борту судна 77 тысяч тонн сырья сорта Bakken.

Далее углеводороды перевезут по железной дороге на Новополоцкий НПЗ, пишет ТАСС со ссылкой на концерн «Белнефтехим». В компании отметили — прибывшая партия нефти уже 12-я по счёту, полученная из альтернативных источников, а не из России. Общий объём танкерных поставок превысил 1 млн тонн.

В мае 2020-го госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео заявил о начале поставок американской нефти в Белоруссию. Сделку заключили при участии энерготрейдера из США United Energy Trading, компании Getka (США) и польского партнёра UNIMOT.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал контракт частью политики Минска по диверсификации источников сырья и обеспечения стабильной работы нефтеперерабатывающей отрасли в 2020-м и в последующие годы.

С 1 января 2020 года у республики не было договорённостей с предприятиями из РФ о поставке углеводородов по нефтепроводу «Дружба». Причиной разногласий стал размер премии к беспошлинной стоимости сырья.

Транспортировку топлива на НПЗ Белоруссии продолжила только группа компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева. Поэтому Минск начал покупать танкерную нефть у альтернативных партнёров. Транзит осуществляется через Литву и Украину.

В марте РФ и республика договорились возобновить поставки чёрного золота от крупнейших предприятий России. В июне Белоруссия должна получить 1,1 млн тонн нефти из РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минэнерго Белоруссии направило в «Газпром» письмо с предложением обсудить поставки газа в 2020 году и расчёт цен на топливо в 2021-м.

В ведомстве отметили, что Минск рассчитывает на конструктивный диалог по вопросам сотрудничества в газовой сфере.