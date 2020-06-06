Первый танкер с американской нефтью для Минска прибыл в Литву

Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Клайпеды (Литва). На борту судна 77 тысяч тонн сырья сорта Bakken.
Далее углеводороды перевезут по железной дороге на Новополоцкий НПЗ,
В мае 2020-го госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео заявил о начале поставок американской нефти в Белоруссию. Сделку заключили при участии энерготрейдера из США United Energy Trading, компании Getka (США) и польского партнёра UNIMOT.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал контракт частью политики Минска по диверсификации источников сырья и обеспечения стабильной работы нефтеперерабатывающей отрасли в 2020-м и в последующие годы.
С 1 января 2020 года у республики не было договорённостей с предприятиями из РФ о поставке углеводородов по нефтепроводу «Дружба». Причиной разногласий стал размер премии к беспошлинной стоимости сырья.
Транспортировку топлива на НПЗ Белоруссии продолжила только группа компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева. Поэтому Минск начал покупать танкерную нефть у альтернативных партнёров. Транзит осуществляется через Литву и Украину.
В марте РФ и республика договорились возобновить поставки чёрного золота от крупнейших предприятий России. В июне Белоруссия должна получить 1,1 млн тонн нефти из РФ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минэнерго Белоруссии направило в «Газпром» письмо с предложением обсудить поставки газа в 2020 году и расчёт цен на топливо в 2021-м.
В ведомстве отметили, что Минск рассчитывает на конструктивный диалог по вопросам сотрудничества в газовой сфере.
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