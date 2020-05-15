В Белоруссию на этой неделе поступит первая партия нефти из США

https://static.news.ru/photo/5a7c7158-96aa-11ea-bfd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa​​​​​​​/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео подписал новое заявление. В документе говорится, что первая партия американской нефти поступит в Белоруссию уже на этой неделе.

Эта конкурентная сделка, заключённая при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнёра UNIMOT укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок, — пишет ТАСС.

Помимо этого, Помпео заявил о готовности помогать компаниям из США, которые заинтересованы в выходе на рынок Белоруссии. Также американская сторона призвала получателя нефти расширить доступ для своих организаций и провести рыночные реформы.

Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года «Транснефть» отвергла реверсные поставки нефти в Белоруссию по «Дружбе».