В Белоруссию на этой неделе поступит первая партия нефти из США

Госсекретарь США Майкл Помпео подписал новое заявление. В документе говорится, что первая партия американской нефти поступит в Белоруссию уже на этой неделе.
Эта конкурентная сделка, заключённая при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнёра UNIMOT укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок, — пишет ТАСС.
Помимо этого, Помпео заявил о готовности помогать компаниям из США, которые заинтересованы в выходе на рынок Белоруссии. Также американская сторона призвала получателя нефти расширить доступ для своих организаций и провести рыночные реформы.
Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года «Транснефть» отвергла реверсные поставки нефти в Белоруссию по «Дружбе».