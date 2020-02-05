https://static.news.ru/photo/de964c34-47fe-11ea-8ff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО

Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил о невозможности использования нефтепровода «Дружба» для реверсных поставок нефти из других стран в Белоруссию.

Даже теоретически это сделать нельзя, потому что слишком много сторон вовлечено в этот технологический процесс. Тут и поляки, тут и мы, тут и белорусы. И грузоотправители, — сказал Токарев.

Также он отметил, что для реализации таких поставок будет необходимо ставить другие насосы.

Как ранее писал NEWS.ru, Минэнерго Казахстана организует встречи с местными ресурсодержателями по просьбе белорусской стороны для переговоров о вероятных поставках нефти в республику.