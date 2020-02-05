Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил о невозможности использования нефтепровода «Дружба» для реверсных поставок нефти из других стран в Белоруссию.
Даже теоретически это сделать нельзя, потому что слишком много сторон вовлечено в этот технологический процесс. Тут и поляки, тут и мы, тут и белорусы. И грузоотправители, — сказал Токарев.
Также он отметил, что для реализации таких поставок будет необходимо ставить другие насосы.
Как ранее писал NEWS.ru, Минэнерго Казахстана организует встречи с местными ресурсодержателями по просьбе белорусской стороны для переговоров о вероятных поставках нефти в республику.
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