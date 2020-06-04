Минск предложил «Газпрому» обсудить поставки газа

https://static.news.ru/photo/e7edda9c-a6fc-11ea-a397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Минэнерго Белоруссии направило в «Газпром» письмо с предложение обсудить поставки газа в 2020 году и расчёт цен на топливо в 2021-м.

В ведомстве отметили, что Минск рассчитывает на конструктивный диалог по вопросам сотрудничества в газовой сфере, сообщает ТАСС.

Российский газ поставляется Белоруссии по цене $127 за кубометр. В Минске считают её слишком высокой и пытаются добиться «корректировки». В апреле в «Газпром» было направлено предложение о снижении цены, а президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский газ должен стоить не более $40–45 за кубометр.

В «Газпроме» отметили, что цены на топливо для Белоруссии в текущем году пересматриваться не будут. Что касается условий поставок в 2021 году и требований возврата ранее объявленного долга республики перед РФ, то позиция компании была изложена в письме, направленном министру энергетики Белоруссии Виктору Каранкевичу 29 мая, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минэнерго Белоруссии наличие задолженности перед РФ за импортируемый газ отрицают. При этом делают упор на разногласиях по поводу стоимости поставляемого топлива.