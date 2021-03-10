Первые случаи заражения британским штаммом SARS-CoV-2 выявили в Белоруссии

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Медики Белоруссии выявили первые случаи инфицирования британским штаммом нового коронавируса SARS-CoV-2, рассказали журналистам в пресс-службе Минздрава страны. Данные подтвердили в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа — Польша, Украина, Египет. Ещё несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Для подтверждения распространения в РБ новых вариантов SARS-CoV-2 с одним образцом провели полногеномное секвенирование. Итоги анализа в программе GISAID продемонстрировали принадлежность исследуемого генома к «британскому» штаммов. Развитие пандемии COVID-19 объясняется, в том числе, проблемами изменчивости возбудителя. Феномен характерен для РНК-геномных вирусов (например, грипп, ВИЧ) и позволяет поддерживать и развивать популяцию за счёт более эффективной адаптации к чувствительным клеткам.