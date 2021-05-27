Пашинян ждёт ответа от России на план по размещению наблюдателей на границе

https://static.news.ru/photo/6e1d55e2-bf94-11eb-a5c0-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: mfarussia/flickr.com

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что ожидает реакции Москвы на предложение о размещении на армяно-азербайджанской границе международных наблюдателей. По его словам, мнение Москвы очень важно в этом вопросе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Мы можем избежать войны. Это простой с политической точки зрения, но и сложный с практической точки зрения вопрос уточнения границ, это демаркация и делимитация границ. И мы должны пойти по пути решения этой проблемы, — отметил армянский политик на встрече с активом возглавляемой им партии «Гражданский договор».

Накануне он предложил Азербайджану развести подразделения вооружённых сил двух стран от границы и разместить там международных наблюдателей. Кроме того, политик высказался за отвод зеркальным методом подразделений Армении и Азербайджана от границы, которые должны будут вернуться в места постоянной дислокации. По его словам, размещение международных наблюдателей необходимо, чтобы стороны были уверены в выполнении договорённости.

27 мая Азербайджан заявил о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. В Минобороны Армении утверждают, что военные попали в плен, когда проводили инженерные работы на приграничном участке Гегаркуникской области на территории воинской части.