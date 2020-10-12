Пашинян заявил об отсутствии перемирия в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/731e133c-0cb7-11eb-b785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе близка к гуманитарной катастрофе. Политик отметил, что, возможно, регион уже находится на пороге этой катастрофы.

Единственным путём для предотвращения этой катастрофы является признание права народа Нагорного Карабаха на самоопределение вплоть до признания независимости. Обстановка на южном направлении фронта напряжённая. Перемирия нет, — заявил Пашинян на встрече с руководителями иностранных дипмиссий и организаций, аккредитованных в Армении.

NEWS.ru писал, что Армения в рамках ОБСЕ пыталась «требовать включить представителей НКР в переговоры как равноправную сторону» и предупреждала о перспективе вхождения непризнанной республики в свой состав.

Ранее генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Игорем Красновым. Алиев рассказал об атаке Вооружённых сил Армении на город Гянджа. В результате обстрела погибли 10 человек, пострадали 33 человека.

Глава республики Ильхам Алиев назвал произошедшее военным преступлением. По сообщению Баку, одна из ракет попала в жилой дом на территории второго по численности населения города страны.

В Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики опровергают сведения о нападении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.