Пашинян заявил о невозможности решения вопроса Карабаха путём дипломатии

https://static.news.ru/photo/0db1931c-139b-11eb-aaa4-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вопрос Нагорного Карабаха в настоящее время не имеет дипломатического решения и ещё долго не будет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, согласно практике, то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана.

Это показывает, что говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум на данном этапе, — сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что российский специалист по международным конфликтам Евгений Михайлов прокомментировал ракетный удар, который ВС Армении нанесли по Гяндже. По его мнению, армянский премьер-министр Никол Пашинян «своими действиями втягивает регион в полномасштабную войну».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.