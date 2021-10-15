Пашинян заявил о готовности передать Баку оставшиеся карты минных полей

Армения готова завершить передачу Азербайджану оставшихся карт минных полей и расценивает это как гуманитарную акцию. Взамен Азербайджан должен вернул всех военнопленных и удерживаемых лиц. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ.

Это чисто гуманитарный вопрос, и мы надеемся на его скорейшее разрешение, — сказал он.

По его словам, необходимо усилить трёхсторонний механизм расследования инцидентов, связанных с гибелью людей в Карабахе. Возобновление переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ для подписания мирного соглашения Армении и Азербайджана возможно. Премьер Армении также подчеркнул, что Азербайджан получит железнодорожную и автомобильную связь с Нахчываном в результате деблокирования коммуникаций в регионе. Он выразил надежду в ближайшее время достичь конкретных результатов по открытию региональных коммуникаций.

Пашинян отметил, что Ереван готов начать процесс демаркации и делимитации границ. В этом вопросе он надеется на поддержку России и других международных партнёров. Россия и лично её президент Владимир Путин сыграли решающую роль в прекращении конфликта в Карабахе.

РФ и лично президент Путин сыграли решающую роль в прекращении 44-дневной войны, — отметил Пашинян.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта, и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.