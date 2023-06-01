Пашинян заявил, что Армения не союзник России в конфликте с Украиной

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения не союзник России в конфликте с Украиной и ничей союзник в целом, вследствие чего республика уязвима, заявил в интервью CNN Prima News премьер-министр страны Никол Пашинян. Он подчеркнул, что сложности Армении не позволяют ей быть более вовлеченной в проблемы других государств.

Конечно, об этом никогда не говорилось вслух, но, считаю, что является видимым: в войне с Украиной мы не союзник России. И мы испытываем беспокойство из-за этой войны, этого конфликта, так как он напрямую влияет на все наши отношения. На Западе больше замечают, что мы союзник России, в России видят, что мы в украинской войне не являемся ее союзником. Получается, что мы в этой ситуации не являемся чьим-либо союзником, что означает, что мы уязвимы, — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что сложности Армении связаны не с геополитикой, а с географией. Как бы ни менялась мировая политика, географическое положение страны не изменится, сказал Пашинян.

Поэтому мы представляем нашему народу такое политическое видение, где первоочередной целью внешней политики в первую очередь должны стать нормальные отношения с нашими непосредственными соседями, — отметил премьер.

1 июня президент России Владимир Путин поздравил Пашиняна с днем рождения и отметил успешное развитие двусторонних отношений, несмотря на сложную международную обстановку. Российский лидер выразил надежду на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.

25 мая Путин заявил в ходе встречи с Пашиняном, что Россия никогда не меняла свою позицию в отношении Лачинского коридора, которая отражена в трехсторонних договоренностях между Москвой, Ереваном и Баку. Так глава государства ответил на слова Пашиняна о напряженной ситуации в районе Лачинского коридора, который является единственной дорогой, связывающей Армению и Карабах.