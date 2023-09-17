Пашинян рассказал, сменит ли Армения внешнеполитический курс Пашинян исключил смену внешней политики Армении

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти республики не станут менять нынешний внешнеполитический курс. По его словам, которые приводит РИА Новости, действия правительства направлены на реализацию интересов государства.

Внешняя политика прозрачна, и я не думаю, что такие формулировки (о смене вектора. — NEWS.ru) уместны. Армения не может менять внешнеполитический вектор в том смысле, что внешняя политика Армении всегда ориентирована на государственные интересы Армении, — сказал он.

На этом фоне он высказался об отношениях между Ереваном и Москвой. Он сослался на заявления президента РФ Владимира Путина, который говорил, что не видит проблем на этом направлении.

Также Пашинян заявил, что на его предстоящей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Гранаде не планируется подписание каких-либо документов, в том числе и мирного соглашения. Армянский премьер не исключил, что стороны придут к соглашению до конца 2023 года, однако заметил, что переговорный процесс осложняется тяжелым гуманитарным кризисом в Карабахе. На решение проблемы тратятся усилия, которые могли быть использованы в работе над мирным урегулированием кризиса, сказал Пашинян.