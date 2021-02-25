Пашинян уволил начальника Генштаба ВС Армении

https://static.news.ru/photo/75582cd4-7745-11eb-ad72-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил Оника Гаспаряна с должности начальника Генштаба ВС страны.

Ранее Гаспарян вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал отставки председателя правительства.

Я сегодня принял решение уволить начальника Генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы Генштаба и его заместителей, — заявил Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Как писал NEWS.ru, ранее Пашинян назвал требование Генштаба ВС о его отставке попыткой переворота. Поводом для такого заявления военных могло стать увольнение замначальника Генштаба, назвавшего несерьёзным мнение Пашиняна о неэффективности российских ОТРК «Искандер».

Заочная дискуссия по поводу российских ОТРК началась с заявления экс-президента Армении Сержа Саргсяна, рассказавшего, что Ереван мог бы использовать «Искандеры» уже на четвёртый день осеннего обострения, которое в Баку назвали Отечественной войной, в Нагорном Карабахе. Экс-глава государства также добавил, что «Искандеры» могли поразить и объекты нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана. Пашинян, однако, воспринял эти заявления как личный упрёк и переложил всю ответственность на разработчиков из РФ.