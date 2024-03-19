Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном в конце недели Пашинян: без компромисса с Баку в конце недели начнется война

Если Армения не пойдет на компромисс с Азербайджаном по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен, то в конце недели может начаться война, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области. Он добавил, что после конфликта местные жители спросят его, почему он не предупредил их об этом, зная об угрозе начала боевых действий, пишет ТАСС.

Теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем [Азербайджану], что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнется война, — заявил он.

Ранее Пашинян заявил, что между Ереваном и Баку начался практический этап делимитации и демаркации границы. Во время встречи с жителями приграничного села Воскепар он объяснил, что необходимо уточнить, где фактически проходит граница Армении. По его словам, Баку назвал четыре проблемных села, Ереван — 31 населенный пункт.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что республика находится в активной фазе мирных переговоров с Арменией. По его словам, проведено уже семь встреч с армянскими коллегами.