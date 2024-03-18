Алиев раскрыл, на каком этапе находятся мирные переговоры с Арменией Алиев: Азербайджан сейчас в активной фазе мирных переговоров с Арменией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

Азербайджан находится в активной фазе мирных переговоров с Арменией, заявил президент страны Ильхам Алиев после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, проведено уже семь встреч с армянскими коллегами, передает Haqqin.az.

Еще раз хочу сказать, что это была наша инициатива начать мирные переговоры. На сегодняшний день мы уже провели семь раундов обмена замечаниями с армянскими коллегами по проекту мирного соглашения, — подчеркнул президент.

Ранее Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Мюнхене, на которой обсудили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Лидеры двух стран достигли соглашения о проведении новой встречи на уровне министров иностранных дел и консультациях по делимитации границ.

До этого Алиев сообщил, что условием для подписания мирного договора между странами является закрепление в законодательстве Армении отказа от территориальных законодательства к Азербайджану. Перед этим Пашинян отметил, что архитектура и принципы документа уже согласованы.

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов допустил, что Ереван и Баку могут достаточно скоро завершить переговоры по мирному договору. Предложения азербайджанской стороны верные и оправданные, резюмировал дипломат.