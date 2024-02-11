Пашинян назвал недавние заявления Алиева ударом по мирному договору Пашинян: слова Алиева о границе стали ударом по мирному договору Баку и Еревана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанные в начале января, стали ударом по мирному процессу, заявил The Telegraph премьер-министр Армении Никол Пашинян. Речь идет в том числе о нежелании Баку отводить войска от условной границы с Арменией.

Но этот удар сам по себе не является отдельно взятым процессом, и он начался сначала с этнической чистки в Карабахе, во-вторых, с отклонения встречи в Гранаде, затем с отклонения встречи в Брюсселе, а также с отказа от дальнейших встреч, — заявил Пашинян.

При этом политик уточнил, что архитектура и принципы мирного договора уже согласованы. Пашинян добавил, что был уверен в окончательном утверждении документа в конце 2023 года.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан не намерен зеркально отводить войска от условной границы с Арменией. По его словам, армия страны не сдвинется с позиций, занятых в мае 2021 года и в сентябре 2022 года, так как граница между государствами пока не определена.

В свою очередь Никол Пашинян заявил, что Ереван считает эти заявления азербайджанской стороны серьезным ударом по мирному процессу. По его словам, Баку отказывается выполнять ранее достигнутые договоренности о признании территориальной целостности государств на основании Алма-Атинской декларации 1991 года, по которой образовались независимые страны бывшего СССР.