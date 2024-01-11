Азербайджан отказался от зеркального отвода войск

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Ильхам Алиев

Азербайджан не намерен зеркально отводить войска от условной границы с Арменией, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. По его словам, которые приводит агентство «Интерфакс», армия страны не сдвинется с позиций, занятых в мае 2021 года и в сентябре 2022 года, так как граница между государствами пока не определена.

Глава государства подчеркнул, что с просьбой о зеркальном отводе войск к нему обратились коллеги Однако он не согласился с их предложением, так как они не объяснили, куда должна отойти армия. Азербайджанский лидер также назвал претензии Армении к республике безосновательными. Предполагается, что решение вопросов, связанных с границами, будет принято на заседании комиссии.

Армения держит под оккупацией наши села, и это недопустимо. Считаю, в конце этого месяца пройдет заседание комиссии, на которой будет внесена ясность по поводу этого вопроса, — заявил глава государства.

Алиев также отметил, что вопрос о делимитации границы не должен оказывать влияния на заключение мирного договора с Арменией. По его словам, это связано с тем, что Азербайджан пока не закончил делимитацию границ с другими соседними странами.

Президент Азербайджана ранее заявил, что в Баку не согласны с предложением Еревана о делимитации границы на основании карт 1975 года. Он подчеркнул, что ориентирование на эти карты политически необоснованно.