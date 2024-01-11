Азербайджан отверг предложение Армении по делимитации границы Алиев: Баку не согласен с делимитацией границы по картам 1970-х годов

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Баку категорически не согласен с предложением Еревана о делимитации границы на основании карт 1975 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, которые приводит «Интерфакс», ориентирование на эти карты политически необоснованно.

Если говорить о политических основах, то за точку отсчета следует взять либо период создания Азербайджанской Демократической Республики, либо период советизации. Это политическая методология. Если мы отдаем предпочтение хронологической методологии, то давайте посмотрим, какие были карты в начале XX века, построим свою работу на этих картах, — сказал глава республики.

По мнению Алиева, Армения хочет извлечь выгоду, предлагая руководствоваться картами именно 1970-х годов. Он пояснил, что к этому периоду часть азербайджанских земель была передана Армении, что привело к сокращению территории республики примерно на 14 тысяч километров.

Ранее Алиев заявил, что Баку не откроет границу с Арменией кроме как в рамках запуска Зангезурского коридора. Он подчеркнул, что люди и грузы из Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику должны проходить через территорию Армении без какой-либо проверки, в противном случае республика навсегда останется тупиком.